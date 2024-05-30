Reuters: Макрон переконав Канаду дозволити російський титан для Airbus 

Президент Франції Емманюель Макрон домігся того, щоб Канада звільнила Airbus та інші аерокосмічні компанії від санкцій проти російського титану.

Про це агентству Reuters стало відомо від трьох співрозмовників, знайомих з цим питанням.

Джерело, близьке до французького лідера, повідомило, що Макрон доклав "значних зусиль", аби переконати главу уряду Канади Джастіна Трюдо зробити виняток для європейських компаній.

"Багато повідомлень було передано на всіх рівнях", – зазначило джерело, маючи на увазі широкий дипломатичний і промисловий тиск.

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Канадське джерело повідомило, що Макрон підняв цю тему в розмові з Трюдо 29 березня напередодні візиту французького прем'єр-міністра Габріеля Атталя, який також порушував це питання під час свого перебування в Канаді.

Щонайменше ще один європейський уряд підтримав лобістські зусилля Франції, повідомило інше джерело, не вказуючи, про яку європейську державу іде мова.

Спочатку Оттава стояла на своєму, але за кілька днів змінила свою політику, надавши Airbus та іншим компаніям винятки. Це рішення викликало критику з боку посла України.

"Було нелегко домогтися скасування санкцій. Я думаю, якби французький уряд не піднімав їх (ці прохання. – Ред.) постійно на такому рівні, ми б трималися досить твердо", – сказало канадське джерело.

Офіси обох лідерів відмовилися від коментарів, а компанія Airbus заявила, що "дотримується всіх застосовних санкцій, пов'язаних з Росією".

Боротьба на високому рівні за збереження постачання російського титану підкреслює, наскільки складно західним країнам покарати Росію за її війну проти України, не пошкодивши при цьому ланцюги поставок.

У квітні стало відомо, що Канада надала компанії Airbus дозвіл на використання російського титану у виробництві після того, як стала першим західним урядом, який заборонив постачання цього стратегічного металу.

Днями Канада оголосила про санкції проти двох фізичних і шести юридичних осіб через причетність до торгівлі зброєю між Росією та Північною Кореєю.