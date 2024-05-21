Канада оголосила санкції проти причетних до торгівлі зброєю між Росією та КНДР

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі 21 травня оголосила про санкції проти двох фізичних і шести юридичних осіб через причетність до торгівлі зброєю між Росією та Північною Кореєю.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило канадське МЗС.

Санкції стосуються осіб, які сприяли незаконному транспортуванню зброї, зокрема балістичних ракет, із Північної Кореї до Росії.

Двоє фізичних осіб є керівниками російських підприємств військово-промислового комплексу, а підсанкційні юрособи – це російські судноплавні компанії, які брали участь у транспортуванні зброї з Північної Кореї до Росії.

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"Існують задокументовані докази того, що ця зброя використовувалася Кремлем для ведення загарбницької війни проти України у 2023 та 2024 роках", – підкреслила Жолі, додавши, що постачання зброї з КНДР до Росії суперечить резолюціям Ради безпеки ООН.

Минулого тижня Сполучені Штати та Велика Британія також оголосили про санкції проти російських осіб, які сприяли постачанню зброї між Росією та Північною Кореєю.

Схема з постачання зброї між Росією та КНДР пов'язана з громадянином Словаччини, торговцем зброєю Ашотом Мкртичевим, проти якого США запровадили санкції в березні 2023 року. Попри це, Мкртичев зі спільниками продовжили свою діяльність через посередників.

Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.