Reuters: Макрон убедил Канаду разрешить российский титан для Airbus 

Президент Франции Эмманюэль Макрон добился того, чтобы Канада освободила Airbus и другие аэрокосмические компании от санкций против российского титана.

Об этом агентству Reuters стало известно от трех собеседников, знакомых с этим вопросом.

Источник, близкий к французскому лидеру, сообщил, что Макрон приложил "значительные усилия", чтобы убедить главу правительства Канады Джастина Трюдо сделать исключение для европейских компаний.

"Много сообщений было передано на всех уровнях", – отметил источник, имея в виду широкое дипломатическое и промышленное давление.

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Канадский источник сообщил, что Макрон поднял эту тему в разговоре с Трюдо 29 марта накануне визита французского премьер-министра Габриэля Атталя, который также поднимал этот вопрос во время своего пребывания в Канаде.

По меньшей мере еще одно европейское правительство поддержало лоббистские усилия Франции, сообщил другой источник, не указывая, о каком европейском государстве идет речь.

Сначала Оттава стояла на своем, но через несколько дней изменила свою политику, предоставив Airbus и другим компаниям исключения. Это решение вызвало критику со стороны посла Украины.

"Было нелегко добиться отмены санкций. Я думаю, если бы французское правительство не поднимало их (эти просьбы. – Ред.) постоянно на таком уровне, мы бы держались достаточно твердо", – сказал канадский источник.

Офисы обоих лидеров отказались от комментариев, а компания Airbus заявила, что "придерживается всех применимых санкций, связанных с Россией".

Борьба на высоком уровне за сохранение поставок российского титана подчеркивает, насколько сложно западным странам наказать Россию за ее войну против Украины, не повредив при этом цепи поставок.

В апреле стало известно, что Канада предоставила компании Airbus разрешение на использование российского титана в производстве после того, как стала первым западным правительством, которое запретило поставки этого стратегического металла.

На днях Канада объявила о санкциях против двух физических и шести юридических лиц из-за причастности к торговле оружием между Россией и Северной Кореей.