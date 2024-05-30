Британія: Росія з 2022 року втратила понад 465 тисяч військових

За британськими оцінками, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році втрати російських сил перевищили 465 тисяч військових.

Такі дані 30 травня навів дипломат представництва Великої Британії при ОБСЄ Анкур Нараян, повідомляє "Європейська правда".

Нараян у своєму виступі навів кілька чисел у відповідь на заяву новоспеченого міністра оборони Росії Андрєя Бєлоусова про необхідність ведення війни в Україні з "мінімальними людськими втратами".

Він наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сьогодні минуло 825 днів, і "за цей час "понад 465 тисяч російських військовослужбовців були вбиті або поранені".

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"Із січня по квітень 2024 року щоденні втрати Росії в Україні – кількість вбитих і поранених – становили 980 людей. За травневими оцінками, це число перевищує 1000 на день. Це близько 30 тисяч на місяць. Це найвищий показник з початку цієї війни", – додав британський дипломат.

Представник Британії в ОБСЄ вказав, що для Росії найкращим варіантом "мінімізувати людські втрати" в Україні було б завершення розв'язаної нею війни.

"Економістам не потрібно нагадувати про оману щодо безповоротних втрат. Якщо подивитися на дані об'єктивно, то вони вказують на жахливі втрати для такої країни, як Росія – в людських життях, матеріальних засобах і авторитеті", – вважає Нараян.

Згідно з оцінками Північноатлантичного Альянсу, станом на квітень загальні втрати російських сил за час повномасштабних бойових дій в Україні становили понад 350 тисяч.

Генштаб Збройних Сил України 30 травня називав число втрат російських сил у понад 506 тисяч.