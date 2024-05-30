Сотні пасажирів потяга до Британії застрягли у Парижі через технічний збій

Сотні пасажирів, які мали вирушити до Британії з Парижа потягом Eurostar, що сполучає країни під Ла-Маншем, змушені чекати через несправність системи перевірки документів.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Вдень 30 травня стало відомо, що на паризькому Північному вокзалі сотні пасажирів з квитками на Eurostar не змогли вирушити у поїздку у визначений час через технічні проблеми. Людей попередили, що затримка може складати кілька годин.

У Eurostar пояснили затримку відправлень технічною проблемою з британською системою перевірки документів.

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"Ми очікуємо втручання фахівців, щоб якомога швидше вирішити проблему", – заявили у компанії, одночасно порадивши тим, хто може, перенести поїздку на інший день з повним відшкодуванням.

Швидкісні потяги Eurostar є важливою логістичною гілкою між столицями Франції та Сполученого Королівства, в кожному напрямку щоденно відправляються півтора десятка рейсів.

Наприкінці грудня 2023 року під час негоди у Британії підтопило тунель, яким пролягає маршрут Eurostar, що зірвало передноворічні плани тисячам людей.