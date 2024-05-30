Сотни пассажиров поезда в Британию застряли в Париже из-за технического сбоя

Сотни пассажиров, которые должны были отправиться в Британию из Парижа поездом Eurostar, соединяющим страны под Ла-Маншем, вынуждены ждать из-за неисправности устройства проверки документов.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Днем 30 мая стало известно, что на парижском Северном вокзале сотни пассажиров с билетами на Eurostar не смогли отправиться в поездку в определенное время из-за технических проблем. Людей предупредили, что задержка может составлять несколько часов.

В Eurostar объяснили задержку отправлений технической проблемой с британской системой проверки документов.

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"Мы ожидаем вмешательства специалистов, чтобы как можно скорее решить проблему", – заявили в компании, одновременно посоветовав тем, кто может, перенести поездку на другой день с полной компенсацией.

Скоростные поезда Eurostar являются важной логистической веткой между столицами Франции и Соединенного Королевства, в каждом направлении ежедневно отправляются полтора десятка рейсов.

В конце декабря 2023 года во время непогоды в Британии подтопило тоннель, по которому пролегает маршрут Eurostar, что сорвало предновогодние планы тысячам людей.