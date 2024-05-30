Розвідка США показала докази російських ударів по Україні ракетами з КНДР

Розвідувальне управління Міністерства оборони Сполучених Штатів у новому звіті навело докази того, що Росія справді використала північнокорейські балістичні ракети для ударів по Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Американська розвідка дійшла такого висновку, порівнявши зображення уламків ракет, знайдених у Харкові після російських ударів 2 січня, та зображень ракет у північнокорейських державних ЗМІ 2023 року.

"Уламки в Україні візуально відповідають ракетам на зображеннях з північнокорейських державних ЗМІ", – констатується у звіті.

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Фото: звіт Розвідувального управління Пентагону

Серед іншого, аналітики Розвідуправління Пентагону виявили подібності в секціях переднього двигуна, кормового двигуна та кабельного лотка і кільцевих роз'ємів на фото уламків ракет у Харкові та ракети на заводі у Пхеньяні.

Фото: звіт Розвідувального управління Пентагону

Фото: звіт Розвідувального управління Пентагону

Минулого місяця експерти ООН також констатували, що "уламки ракети, знайдені в Харкові, Україна, 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і свідчать про порушення ембарго на постачання зброї до та з Північної Кореї.

Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.

У США непокояться, що "міцні обійми" між РФ та Північною Кореєю можуть підштовхнути лідера КНДР Кім Чен Ина до ризику в питанні загроз Південній Кореї, експорту озброєнь та ігнорування закликів щодо ядерних переговорів.