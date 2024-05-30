Пісторіус в Одесі пообіцяв Україні новий пакет зброї на 500 млн євро

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 30 травня прибув із неоголошеним візитом в Одесу, де заявив про підготовку чергового пакета військової допомоги Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Під час зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умєровим Пісторіус оголосив про новий пакет німецької зброї на суму півмільярда євро для підтримки України.

"Ми будемо продовжувати підтримувати вас у цій оборонній кампанії", – запевнив він.

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Візит міністра оборони ФРН до Одеси тримався в таємниці до вечора 30 травня з міркувань безпеки.

Як відомо, на 2024 рік Німеччина заклала понад 7 мільярдів євро військової допомоги Україні. Нещодавно цю суму збільшили ще на 3,8 мільярда євро.

Раніше цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що Україна й надалі буде отримувати від них підтримку.