Писториус в Одессе пообещал Украине новый пакет оружия на 500 млн евро

Министр обороны Германии Борис Писториус 30 мая прибыл с необъявленным визитом в Одессу, где заявил о подготовке очередного пакета военной помощи Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Во время встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым Писториус объявил о новом пакете немецкого оружия на сумму полмиллиарда евро для поддержки Украины.

"Мы будем продолжать поддерживать вас в этой оборонной кампании", – заверил он.

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Визит министра обороны ФРГ в Одессу держался в тайне до вечера 30 мая из соображений безопасности.

Как известно, на 2024 год Германия заложила более 7 миллиардов евро военной помощи Украине. Недавно эту сумму увеличили еще на 3,8 миллиарда евро.

Ранее в этом месяце канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Украина и в дальнейшем будет получать от них поддержку.