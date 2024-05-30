Парламент Грузії затвердив суперечливі зміни до виборчого кодексу

Парламент Грузії схвалив суперечливі зміни до Виборчого кодексу, що де-факто зменшують кворум членів Центрвиборчкому для прийняття рішень.

Про це повідомляє SOVA, пише "Європейська правда".

Зміни, ініційовані керівною партією "Грузинська мрія", підтримали 80 депутатів.

За чинними нормами, ЦВК ухвалює рішення, пов’язані з рішеннями виборчих комісій нижчого рівня (як щодо анулювання результатів на окрузі чи дільниці, перерахунку бюлетенів), не менш як двома третинами повного складу ЦВК.

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Зміни передбачають, що якщо Центрвиборчком не може ухвалити рішення за підтримки не менш як двох третин голосів, голосування проводиться повторно на тому ж засіданні ЦВК і рішення вважається ухваленим, якщо його підтримує більшість від повного складу ЦВК.

У "Грузинській мрії" аргументували поправки тим, що це дозволить забезпечити більш ефективне функціонування ЦВК.

На додачу, проєкт передбачає ліквідацію дорадчої групи при ЦВК за участі експертів, яку мали створити протягом 10 днів після призначення виборів.

Це одна з ініціатив керівної партії, спрямована на утримання влади за підсумками осінніх виборів, які вперше проходитимуть без "мажоритарки".

Детальніше про це – у статті Геть від ЄС: які наслідки матиме остаточна відмова грузинської влади від прозахідного курсу