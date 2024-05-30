Парламент Грузии утвердил противоречивые изменения в избирательный кодекс

Парламент Грузии одобрил противоречивые изменения в Избирательный кодекс, которые де-факто уменьшают кворум членов Центризбиркома для принятия решений.

Об этом сообщает SOVA, пишет "Европейская правда".

Изменения, инициированные правящей партией "Грузинская мечта", поддержали 80 депутатов.

По действующим нормам, ЦИК принимает решения, связанные с решениями избирательных комиссий низшего уровня (как по аннулированию результатов на округе или участке, пересчету бюллетеней), не менее чем двумя третями полного состава ЦИК.

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Изменения предусматривают, что если Центризбирком не может принять решение при поддержке не менее двух третей голосов, голосование проводится повторно на том же заседании ЦИК и решение считается принятым, если его поддерживает большинство от полного состава ЦИК.

В "Грузинской мечте" аргументировали поправки тем, что это позволит обеспечить более эффективное функционирование ЦИК.

В дополнение, проект предусматривает ликвидацию совещательной группы при ЦИК с участием экспертов, которую должны были создать в течение 10 дней после назначения выборов.

Это одна из инициатив правящей партии, направленная на удержание власти по итогам осенних выборов, которые впервые будут проходить без "мажоритарки".

Подробнее об этом – в статье Прочь от ЕС: какие последствия будет иметь окончательный отказ грузинской власти от прозападного курса