Південь Німеччини вихідними накриють рідкісно сильні зливи

У південно-східній частині Німеччини з п’ятниці і протягом вихідних очікуються рідкісно рясні зливи, що пов’язано з нетиповим рухом повітряних мас.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Німецька метеорологічна служба попередила, що з вечора п’ятниці на півдні та сході Німеччини очікуються дуже сильні зливи, за 48 годин може випасти 150 літрів опадів на квадратний метр.

Як пояснив метеоролог Ніко Бауер, це пов’язано з нетиповим переміщенням повітряних мас, що називають Vb-циклоном. Зараз над півднем країни утворилася зона низького тиску, що рухається з півдня на північ. Через це в атмосфері накопичуються теплі й вологі повітряні маси з Середземномор’я і рух цього циклону дуже повільний, що й створює передумови для рясних тривалих дощів.

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За його словами, передбачувані обсяги опадів є доволі рідкісними і класифікуються як екстремальні.

"Ми мали подібну ситуацію під час повеней на Ельбі у 2003 році. Тоді у деяких місцях випало навіть більше опадів – до 300 літрів на квадратний метр, і лише за 24 години", – зазначив він.

Нагадаємо, катастрофічні повені на північному заході Німеччини у липні 2021 року призвели до загибелі понад 180 людей.

У Вірменії минулими вихідними через повені загинуло четверо людей.