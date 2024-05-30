Юг Германии на выходных накроют редкостно сильные ливни

В юго-восточной части Германии с пятницы и в течение выходных ожидаются редко обильные ливни, что связано с нетипичным движением воздушных масс.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Немецкая метеорологическая служба предупредила, что с вечера пятницы на юге и востоке Германии ожидаются очень сильные ливни, за 48 часов может выпасть 150 литров осадков на квадратный метр.

Как пояснил метеоролог Нико Бауэр, это связано с нетипичным перемещением воздушных масс, которое называют Vb-циклоном. Сейчас над югом страны образовалась зона низкого давления, движущаяся с юга на север. Из-за этого в атмосфере накапливаются теплые и влажные воздушные массы из Средиземноморья и движение этого циклона очень медленное, что и создает предпосылки для обильных продолжительных дождей.

Реклама:

По его словам, предполагаемые объемы осадков случаются довольно редко и классифицируются как экстремальные.

"Мы имели подобную ситуацию во время наводнений на Эльбе в 2003 году. Тогда в некоторых местах выпало даже больше осадков – до 300 литров на квадратный метр, и только за 24 часа", – отметил он.

Напомним, катастрофические наводнения на северо-западе Германии в июле 2021 года привели к гибели более 180 человек.

В Армении в минувшие выходные из-за наводнения погибли четыре человека..