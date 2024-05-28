У Вірменії зросла кількість загиблих через повені

У Вірменії кількість загиблих внаслідок повеней у прикордонних з Грузією районах зросла до чотирьох.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Очільник рятувальної служби МВС Камо Цуцулян оголосив, що кількість загиблих від повеней у громадах Лорі й Тавуш зросла до чотирьох. Спершу повідомляли про одного загиблого.

В евакуації залишаються понад 400 осіб, більшість з них знайшли прихисток у родичів та друзів.

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Рятувальники продовжують підвозити продукти і воду у села, які опинились відрізаними від світу через стихію. У них проживає близько 5500 людей.

У відомстві зазначають, що загрози нової повені немає.

Нагадаємо, повені у Вірменії біля кордону з Грузією почалися минулими вихідними після сильних дощів. Місцеві річки вийшли з берегів, руйнуючи дороги і мости.

Минулого тижня сильний вітер, град, зливи і підтоплення спричинили хаос по всій Сербії, загинула одна людина.



