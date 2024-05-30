У німецькому Потсдамі розслідують вбивство охоронця гуртожитку для біженців

Вранці 30 травня у німецькому місті Потсдам завдали смертельних поранень охоронцю гуртожитку для біженців, ймовірного нападника вже затримали.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Вранці у четвер стало відомо про напад на працівника-охоронця на території гуртожитку для біженців у місті Потсдам. Чоловіка госпіталізували з тяжкими пораненнями, невдовзі він помер у лікарні.

У гуртожитку проживають близько 30 осіб, переважно родинами, у 17 кімнатах.

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Надвечір поліція і прокуратура оголосили про затримання ймовірного нападника, його впіймали у Берліні в районі залізничної станції "Зоологічний сад".

Прокуратура просить видати ордер на запобіжний захід у вигляді арешту за підозрою у вбивстві. Суд розгляне питання у п’ятницю.

Можливі мотиви нападника та інші обставини події поки не повідомляють.

Минулого тижня у Німеччині арештували підлітка за підозрою в підготовці нападу на синагогу із ножем.

А у Чехії засудили до умовного терміну чоловіка, який погрожував меру одного з містечок такою ж долею, як у прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який залишається в лікарні після замаху.