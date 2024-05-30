В немецком Потсдаме расследуют убийство охранника общежития для беженцев

Утром 30 мая в немецком городе Потсдам нанесли смертельные ранения охраннику общежития для беженцев, подозреваемого уже задержали.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Утром в четверг стало известно о нападении на работника-охранника на территории общежития для беженцев в городе Потсдам. Мужчину госпитализировали с тяжелыми ранениями, вскоре он скончался в больнице.

В общежитии проживают около 30 человек, преимущественно семьями, в 17 комнатах.

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К вечеру полиция и прокуратура объявили о задержании подозреваемого в Берлине, в районе железнодорожной станции "Зоологический сад".

Прокуратура просит выдать ордер на меру пресечения в виде ареста по подозрению в убийстве. Суд рассмотрит вопрос в пятницу.

Возможные мотивы нападавшего и другие обстоятельства происшествия пока не сообщают.

На прошлой неделе в Германии арестовали подростка по подозрению в подготовке нападения на синагогу с ножом.

А в Чехии приговорили к условному сроку мужчину, который угрожал мэру одного из городков такой же судьбой, как у премьера Словакии Роберта Фицо, который остается в больнице после покушения.