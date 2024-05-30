У Чехії дали умовний вирок чоловіку, який погрожував меру розправою, як із Фіцо

Чеський суд засудив 48-річного чоловіка до умовного терміну через погрози розправою, як зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, на адресу Йозефа Бейвла – мера міста Чахров на заході країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Чоловік надіслав повідомлення з погрозами Бейвлу на наступний день після того, як у Фіцо кілька разів вистрілили. У них він скаржився на не вирішену проблему з водопостачанням і тарифами на нього.

"Фіцо! Я боюся таких мудаків і починаю захищатися, знищуючи їх на випередження!!! Суко!!!" – йшлось в одному з них.

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Прокуратура констатувала, що текстові повідомлення "викликали у потерпілого обґрунтовані побоювання за своє здоров'я і життя".

Сам Бейвл розповів на суді, що згаданий мешканець Чахрова вже не вперше телефонує чи пише йому зі звинуваченням "у всьому, що я роблю неправильно", використовуючи лайку.

"Коли він написав на наступний день після нападу на Фіцо, що таких людей, як я, все одно треба ліквідувати, я подумав, що він зайшов занадто далеко. Особливо в ситуації, коли ця людина вживає алкоголь і, можливо, якісь психотропні речовини, ви не знаєте, що він може вчинити", – додав мер.

Обвинувачений виправдовувався тим, що він писав у стані алкогольного сп'яніння і в нього вдома немає зброї. Суд, однак, ці аргументи не переконали, й 48-річному чоловіку присудили три місяці умовного ув'язнення з роком випробувального терміну.

Нагадаємо, Роберт Фіцо досі перебуває в лікарні в місті Банська Бистриця після того, як 15 травня в нього кілька разів вистрілили після виїзного засідання кабінету міністрів у місті Гандлова в центральній Словаччині.

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