Полиция Румынии начала проверку после видео сенатора-украинофоба в униформе

Румынская полиция начала расследование после того, как в социальных сетях появились видео пророссийского лидера партии "SOS" Дианы Шошоаке, которая в военной форме позирует на мотоцикле полицейского.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

В четверг Шошоаке опубликовала в Facebook и TikTok видео с сообщением "День открытых дверей в румынской полиции! Благодаря румынской полиции! 30.05.2024". В видео она в армейской форме и полицейском шлеме садится на мотоцикл полицейского.

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Посыл видео непонятен, но Шошоаке участвует в выборах в Европейский парламент, которые состоятся 9 июня.

Полиция Румынии заявила, что "решительно осуждает любую ассоциацию сотрудника с лицом, участвующим в избирательной кампании, а также использование оборудования и техники в учреждении для продвижения избирательных программ, кандидатов или политических партий".

Руководство полиции назначило расследование на предмет возможных нарушений избирательного законодательства и закона о статусе полицейских в Румынии.

Ультраправая сенатор Диана Шошоаке – основательница партии "SOS" и внефракционная в верхней палате (Сенате) парламента Румынии. Ранее она входила в правую популистскую партию AUR.

В марте 2023 года Шошоаке подала законопроект, который предлагал денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве Украины и Румынии. Поэтому Министерство иностранных дел Украины инициировало наложение санкций на сенатора как лицо, которое создает угрозу национальной безопасности.

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