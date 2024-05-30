Прем'єра Словаччини, який пережив замах, перевезли до Братислави

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який в середині травня зазнав замаху, ввечері в четвер перевезли з лікарні в місті Банська Бистриця, де він досі перебував, до Братислави.

Про це повідомили численні словацькі ЗМІ, зокрема JOJ TV, Markiza TV та RTVS, передає "Європейська правда".

Доповнено. Інформацію про перевезення Фіцо до Братислави підтвердила пізніше телеканалу TA3 директорка лікарні в Банській Бистриці Міріам Лапунікова.

За свідченням репортерів, близько 19:30 за місцевим часом до лікарні імені Рузвельта в Банській Бистриці під'їхали поліцейська машина і чорний урядовий лімузин.

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За інформацією TV JOJ, Фіцо вже у своїй квартирі у Братиславі, а неподалік неї вдень у четвер приїхали кілька поліцейських і охоронців.

Раніше Міріам Лапунікова повідомляла журналістам, що прем'єр Словаччини побажав залишитися під наглядом лікарів доти, доки стан його здоров'я не покращиться для переведення на домашнє лікування.

Нагадаємо, замах на Фіцо скоїли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

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