Премьера Словакии, который пережил покушение, перевезли в Братиславу

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который в середине мая подвергся покушению, вечером в четверг перевезли из больницы в городе Банска Быстрица, где он до сих пор находился, в Братиславу.

Об этом сообщили многочисленные словацкие СМИ, в частности JOJ TV, Markiza TV и RTVS, передает "Европейская правда".

Дополнено. Информацию о перевозке Фицо в Братиславу подтвердила позже телеканалу TA3 директор больницы в Банской Быстрице Мириам Лапуникова.

По свидетельству репортеров, около 19:30 по местному времени в больницу имени Рузвельта в Банской Быстрице подъехали полицейская машина и черный правительственный лимузин.

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По информации TV JOJ, Фицо уже в своей квартире в Братиславе, а неподалеку от нее днем в четверг приехали несколько полицейских и охранников.

Ранее Лапуникова сообщала журналистам, что премьер Словакии пожелал остаться под наблюдением врачей до тех пор, пока состояние его здоровья не улучшится для перевода на домашнее лечение.

Напомним, покушение на Фицо совершили 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

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