Reuters: Генсек НАТО предложит давать 40 млрд евро на оружие Украине ежегодно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложит государствам-членам выделять не менее 40 миллиардов евро ежегодно на финансирование военной помощи Украине в рамках своей инициативы о создании "спецфонда" при Альянсе.

Об этом Reuters сообщил источник в НАТО, передает "Европейская правда".

Ожидается, что предложение Столтенберга будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран НАТО в пятницу, 31 мая, в рамках дискуссии о путях долгосрочного обеспечения поддержки Украины.

"Мы должны поддерживать нынешний уровень поддержки как минимум, чтобы обеспечить предсказуемость, в которой нуждается Украина, так долго, как это будет необходимо", – сказал Reuters источник.

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Он пояснил, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года члены Альянса предоставляли Украине около 40 миллиардов евро в год.

Ранее в СМИ фигурировало число в 100 миллиардов евро военной помощи Украине в течение пяти лет, то есть по 20 миллиардов евро ежегодно.

В пресс-службе НАТО на запрос "ЕвроПравды" отказались прямо комментировать эти числа, отметив, что генеральный секретарь сам расскажет больше информации в рамках встречи министров Альянса.

Напомним, в прошлом месяце в НАТО по предложению генсека Йенса Столтенберга договорились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины путем создания фонда.

План также предусматривает, что Альянс возьмет на себя часть работы по координации поставок Киеву оружия от Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которую возглавляют США.

Эту идею Столтенберг обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев в конце апреля. В то же время против активно выступает Венгрия.