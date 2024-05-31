В больнице подтвердили, что премьера Словакии выписали и он дома

Директор больницы в Банской Быстрице Мириам Лапуникова подтвердила, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который в середине мая подвергся покушению, выписали и он уже находится дома в Братиславе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Aktuality.

В пятницу Университетская больница имени Рузвельта в Банской Быстрице, где глава словацкого правительства находился на стационарном лечении более двух недель, опубликовала официальное заявление.

В нем директор больницы отметила, что сейчас Фицо лечится дома. Она также поблагодарила его за то, что "он был дисциплинированным пациентом".

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Медицинский персонал больницы в Банской Быстрице также пожелал премьер-министру набраться сил во время длительной реабилитации.

Накануне вечером в четверг Фицо перевезли из больницы в городе Банска Быстрица в Братиславу.

Напомним, покушение на Фицо совершили 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

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