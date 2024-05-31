Молдова домовилась з Україною про поставку газу РФ в Придністров'я після 2024 року

Молдова та Україна досягли неформальної домовленості про продовження постачання російського газу до Придністров'я після закінчення транзитного контракту з "Газпромом" наприкінці 2024 року.

Про це розповів міністр енергетики Молдови Віктор Парліков агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

Згідно з попередньою угодою, газ буде надходити через Туреччину, а потім через – Болгарію і Румунію. Але транзит українською територією все одно залишається необхідним через особливості проєкту газопроводу.

Нині енерготрейдери спостерігають за тим, як припинення постачання російського газу через Україну вплине на Європу наступної зими. Дозвіл на постачання газу до Придністров'я може дати певну надію на те, що транзитні угоди України з іншими країнами все ще можливі, відзначає агентство.

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Після початку повномасштабної війни в Україні Молдова відмовилася від російського газу, купуючи його на європейському ринку. Але "Газпром" продовжує постачати газ до Придністров'я, яке забезпечує Молдову більшою частиною електроенергії.

Досі залишається під питанням, чи буде "Газпром" платити за транзит, чи відмовиться і припинить постачання до Придністров'я, коли закінчиться термін дії угоди наприкінці 2025 року, сказав Парліков.

Контракт на постачання електроенергії з Молдовою є найбільшим джерелом доходу Придністров’я.

"Ми не будемо перешкоджати цьому транзиту, тому що не хочемо створювати кризу в регіоні, тим більше, що ця криза відразу стає проблемою всієї Молдови. Але ми не будемо виступати в якості урядового гаранта за будь-яким газовим контрактом", – сказав Парліков.

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