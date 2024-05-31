Молдова договорилась с Украиной о поставке газа РФ в Приднестровье после 2024 года

Молдова и Украина достигли неформальной договоренности о продолжении поставок российского газа в Приднестровье после окончания транзитного контракта с "Газпромом" в конце 2024 года.

Об этом рассказал министр энергетики Молдовы Виктор Парликов агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Согласно предварительному соглашению, газ будет поступать через Турцию, а затем через – Болгарию и Румынию. Но транзит по украинской территории все равно остается необходимым из-за особенностей проекта газопровода.

Сейчас энерготрейдеры наблюдают за тем, как прекращение поставок российского газа через Украину повлияет на Европу следующей зимой. Разрешение на поставки газа в Приднестровье может дать определенную надежду на то, что транзитные соглашения Украины с другими странами все еще возможны, отмечает агентство.

Реклама:

После начала полномасштабной войны в Украине Молдова отказалась от российского газа, покупая его на европейском рынке. Но "Газпром" продолжает поставлять газ в Приднестровье, которое обеспечивает Молдову большей частью электроэнергии.

До сих пор остается под вопросом, будет ли "Газпром" платить за транзит или откажется и прекратит поставки в Приднестровье, когда истечет срок действия соглашения в конце 2025 года, сказал Парликов.

Контракт на поставку электроэнергии с Молдовой является крупнейшим источником дохода Приднестровья.

"Мы не будем препятствовать этому транзиту, потому что не хотим создавать кризис в регионе, тем более, что этот кризис сразу становится проблемой всей Молдовы. Но мы не будем выступать в качестве правительственного гаранта по любому газовому контракту", – сказал Парликов.

Читайте также о пути к независимости Молдовы от газа и электричества из Приднестровья в материале "В 2025 мы отключим 'независимость' Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше".