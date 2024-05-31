Німеччина передасть Молдові додаткові БТР і системи для боротьби з дронами

Німеччина надасть Молдові ще 14 бронетранспортерів "Піранья-3 H", а також системи протиповітряної оборони для боротьби з безпілотниками.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який 31 травня прибув до Молдови з візитом, пише "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання Newsmaker.

Пісторіус підкреслив, що Німеччина підтримує Молдову у зміцненні її обороноздатності.

"Хочу зазначити, що Німеччина, серед іншого, профінансує закупівлю ще 14 бронетранспортерів "Піранья" на додаток до тих 19, які вже поставили в Молдову", – повідомив глава Міноборони Німеччини.

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"Ми також підтримуємо вас у галузі протиповітряної оборони, у боротьбі з безпілотниками. Обладнання для цього, найімовірніше, буде поставлено наступного року", – додав він.

Пісторіус підкреслив, що Німеччина наступного року поставить обладнання протиповітряної оборони саме для боротьби з безпілотниками.

"Про великі системи ППО ми поки що не говоримо. Вони зараз потрібні Україні", – сказав очільник німецького оборонного відомства.

Напередодні міністр оборони Німеччини прибув із неоголошеним візитом в Одесу, де заявив про підготовку чергового пакета військової допомоги Україні на суму 500 млн євро.

До нього увійдуть велика кількість ракет для систем ППО середньої дальності Iris-T SLM і менша кількість – для систем меншої дальності SLS.

31 травня уряд Німеччини офіційно підтвердив, що дозволяє Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ.