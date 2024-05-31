У Чехії розповіли, як з 2022 року таємно купували снаряди Україні

Система, завдяки якій Прага купує для України боєприпаси в державах, що не є членами ЄС, діє у Чехії від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це розповів чеський урядовий уповноважений з питань реконструкції України Томаш Копчений, йдеться у тексті "Європейської правди".

Копчений до кінця 2022 року працював у Міноборони, був заступником міністра з питань оборонної співпраці. Саме під його керівництвом у чеському Міноборони розробили схему закупівлі зброї для ЗСУ, яка найбільш відома за назвою "чеська ініціатива".

Копчений розповів, що 1 лютого чеський прем'єр-міністр Петр Фіала повідомив своїм європейським колегам, що в Чехії вже майже два роки працює система, яка дозволяє купувати боєприпаси у державах за межами ЄС. Йшлося і про закупівлю зі складів, і про замовлення виготовлення нових снарядів на потужностях третіх країн.

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"Ця система дійсно працює з початку повномасштабного вторгнення, і у ній брали участь інші держави, та ми запрошували до неї й інших союзників. Просто до 2024 року ми робили все це таємно", – зазначив Копчений.

Згодом президент Польщі Петр Павел на Мюнхенській безпековій конференції публічно оголосив, що у Чехії є така система – і з того часу про неї почали говорити публічно.

"З’ясувалося, що публічність також може допомогти. Бо багато інших країн, які ми непублічно інформували і запрошували до нас протягом попередніх двох років тільки після цієї публічної заяви президента Павела звернулися до нас і почали висловлювати свою підтримку і готовність долучитися", – розповів Копчений.

Він додав, що у закупівлі зброї публічність має свою межу, і Чехія досі не розкриває багато інформації.

"Ми не називаємо суми, не називаємо країни походження цих боєприпасів. І в більшості випадків ми будемо продовжувати дотримуватися цієї політики і надалі", – пояснив чеський посадовець, відзначивши, що так Прага хоче захистити треті держави від небезпеки тиску Росії.

Раніше повідомлялося, що анонсована в лютому 2024 року "чеська ініціатива" зможе забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.

Деталі про "чеську ініціативу" читайте у матеріалі: "За рік ми можемо знайти 1,5-2 млн снарядів для ЗСУ. Не розумію, чому для цього немає грошей"