В Чехии рассказали, как с 2022 года тайно покупали снаряды Украине

Система, благодаря которой Прага покупает для Украины боеприпасы в государствах, не являющихся членами ЕС, действует в Чехии с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом рассказал чешский правительственный уполномоченный по вопросам реконструкции Украины Томаш Копечный, говорится в тексте "Европейской правды".

Копечный до конца 2022 года работал в Минобороны, был заместителем министра по вопросам оборонного сотрудничества. Именно под его руководством в чешском Минобороны разработали схему закупки оружия для ВСУ, которая наиболее известна под названием "чешская инициатива".

Копечный рассказал, что 1 февраля чешский премьер-министр Петр Фиала сообщил своим европейским коллегам, что в Чехии уже почти два года работает система, которая позволяет покупать боеприпасы в государствах за пределами ЕС. Речь шла и о закупке со складов, и о заказе изготовления новых снарядов на мощностях третьих стран.

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"Эта система действительно работает с начала полномасштабного вторжения, и в ней участвовали другие государства, и мы приглашали к ней и других союзников. Просто до 2024 года мы делали все это тайно", – отметил Копечный.

Впоследствии президент Польши Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности публично объявил, что в Чехии есть такая система – и с тех пор о ней начали говорить публично.

"Выяснилось, что публичность также может помочь. Потому что многие другие страны, которые мы непублично информировали и приглашали к нам в течение предыдущих двух лет, только после этого публичного заявления президента Павела обратились к нам и начали выражать свою поддержку и готовность присоединиться", – рассказал Копечный.

Он добавил, что в закупке оружия публичность имеет свой предел, и Чехия до сих пор не раскрывает много информации.

"Мы не называем суммы, не называем страны происхождения этих боеприпасов. И в большинстве случаев мы будем продолжать придерживаться этой политики и в дальнейшем", – пояснил чешский чиновник, отметив, что так Прага хочет защитить третьи государства от опасности давления России.

Ранее сообщалось, что анонсированная в феврале 2024 года "чешская инициатива" сможет обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.

Детали о "чешской инициативе" читайте в материале: "За год мы можем найти 1,5-2 млн снарядов для ВСУ. Не понимаю, почему для этого нет денег"