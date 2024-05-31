Чеський міністр розповів, як можуть переконати Угорщину підтримати фінансування ЗСУ

Північноатлантичний альянс налаштований досягнути консенсусу щодо фінансування допомоги Україні попри незгоду Угорщини.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, відповідаючи на запитання ЄвроПравди після міністерської зустрічі НАТО у Празі.

Коментуючи ініціативу, що має гарантувати оборонну допомогу Україні на суму 40 млрд євро на рік, Ліпавський заявив про її безумовну підтримку. "Чехія повністю підтримує цю ідею", – наголосив міністр. Утім, він визнав, що остаточно домовленість ще не узгоджена.

"Завжди потрібні дискусії, коли це стосується грошей, і у нас попереду для цього ще є місяць", – пояснив він.

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Ян Ліпавський вважає реальним домовитися про такий варіант, який дозволить досягти одностайності. Наразі, як відомо, лише Угорщина виступила категорично проти. За його словами, може бути запропонований виняток для окремих держав, щоби ті не фінансували закупівлю зброї для ЗСУ.

"Роль НАТО – не обходити чиюсь позицію. Натомість ми маємо знайти такий підхід, з яким зрештою зможуть погодитися всі 32 союзники. Наприклад, такий, що включав би можливість винятків (для окремих членів. – ЄП)", – заявив він. Утім, цей варіант "ще потребує обговорення", визнав міністр.

Як повідомлялося, на саміті НАТО запропонують нову схему фінансування оборони України, 40 млрд на рік.

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