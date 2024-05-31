Чешский министр рассказал, как могут убедить Венгрию поддержать финансирование ВСУ

Североатлантический альянс настроен достичь консенсуса по финансированию помощи Украине, несмотря на несогласие Венгрии.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, отвечая на вопрос "ЕвроПравды" после министерской встречи НАТО в Праге.

Комментируя инициативу, которая должна гарантировать оборонную помощь Украине на сумму 40 млрд евро в год, Липавский заявил о ее безусловной поддержке. "Чехия полностью поддерживает эту идею", – подчеркнул министр. Впрочем, он признал, что окончательно договоренность еще не согласована.

"Всегда нужны дискуссии, когда это касается денег, и у нас впереди для этого еще есть месяц", – пояснил он.

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Ян Липавский считает реальным договориться о таком варианте, который позволит достичь единодушия. Сейчас, как известно, только Венгрия выступила категорически против. По его словам, может быть предложено исключение для отдельных государств, чтобы те не финансировали закупку оружия для ВСУ.

"Роль НАТО – не обходить чью-то позицию. Вместо этого мы должны найти такой подход, с которым в конце концов смогут согласиться все 32 союзника. Например, такой, который включал бы возможность исключений (для отдельных членов. – ЕП)", – заявил он. Впрочем, этот вариант "еще требует обсуждения", признал министр.

Как сообщалось, на саммите НАТО предложат новую схему финансирования обороны Украины, 40 млрд в год.

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