ЗМІ: В Іспанії чотирьох лоукостерів оштрафують на 150 млн євро за cуперечливі практики

В Іспанії чотирьом авіалініям-лоукостерам невдовзі оголосять вимогу сплатити штраф обсягом понад 150 млн євро за суперечливу політику стягування додаткової плати за деякі базові послуги.

Як повідомляє "Європейська правда", першим інформацію з посиланням на свої джерела опублікувало Cadena SER, а за ним інші видання, зокрема El Pais.

Іспанське Міністерство у справах споживачів після року розгляду питання нібито вже вирішило оштрафувати на понад 150 млн євро ірландську Ryanair, британську EasyJet та своїх лоукостерів Volotea і Vueling, що, схоже, є найбільшим з іспанських прецедентів штрафів проти бізнесу за недоброчесні практики щодо клієнтів.

Йдеться, зокрема, про вимогу додатково оплачувати багаж, який пасажир хоче взяти з собою як додаткову ручну поклажу, додатково платити за вибір місця, коли йдеться про квитки для кількох людей, з якими діти чи особа, що потребує супроводу; за вимогу роздруковувати квиток і стягувати плату за друк на місці.

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Якщо рішення справді буде ухвалене, авіакомпанії зможуть оскаржити його спершу перед відомством, потім у суді.

Нагадаємо, у березні 2024 року Франція оштрафувала Google на €250 млн через суперечку з видавцями новин, а TikTok в Італії оштрафували на 10 млн євро за недостатній захист неповнолітніх.