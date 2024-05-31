СМИ: В Испании четырех лоукостеров оштрафуют на 150 млн евро за противоречивые практики

В Испании четырем авиалиниям-лоукостерам вскоре объявят требование уплатить штраф в размере более 150 млн евро за противоречивую политику взимания дополнительной платы за некоторые базовые услуги.

Как сообщает "Европейская правда", первым информацию со ссылкой на свои источники опубликовало Cadena SER, а за ним другие издания, в частности El Pais.

Испанское Министерство по делам потребителей после года рассмотрения вопроса якобы уже решило оштрафовать на более 150 млн евро ирландскую Ryanair, британскую EasyJet и своих лоукостеров Volotea и Vueling, что, похоже, является крупнейшим из испанских прецедентов штрафов против бизнеса за недобросовестные практики в отношении клиентов.

Речь идет, в частности, о требовании дополнительно оплачивать багаж, который пассажир хочет взять с собой в качестве дополнительной ручной клади, дополнительно платить за выбор места, когда речь идет о билетах для нескольких человек, с которыми дети или лицо, нуждающееся в сопровождении; за требование распечатывать билет и взимать плату за печать на месте.

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Если решение действительно будет принято, авиакомпании смогут обжаловать его сначала перед ведомством, затем в суде.

Напомним, в марте 2024 года Франция оштрафовала Google на €250 млн из-за спора с издателями новостей, а TikTok в Италии оштрафовали на 10 млн евро за недостаточную защиту несовершеннолетних.