Кожен десятий республіканець менш схильний голосувати за Трампа після вироку

10% зареєстрованих виборців Республіканської партії заявили, що менш схильні голосувати за Дональда Трампа після визнання його винним у суді Нью-Йорка у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплати порнозірці.

Про це свідчить опубліковане 31 травня опитування Reuters/Ipsos, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, яке відбулось одразу після оголошення Трампу вироку, 56% зареєстрованих республіканських виборців не змінили вибору кандидата на президентських виборах у США, а ще 35% сказали, що, найімовірніше, підтримають Трампа.

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Як зазначає Reuters, потенційна втрата десятої частини виборців Республіканської партії є для експрезидента більш відчутною, ніж посилення підтримки з боку 35% республіканців, оскільки багато хто з останніх, імовірно, проголосував би за нього незалежно від вироку.

Серед зареєстрованих виборців, які не підтримують жодну партію, 25% заявили, що засудження Трампа зменшило їхню ймовірність підтримати його в листопаді. 18% сказали, що з більшою ймовірністю підтримають Трампа, а для 56% вирок не мав ніякого значення.

Загалом же за чинного президента США Джо Байдена віддав би свої голоси 41% респондентів, а 39% – за Трампа.

Опитування Reuters/Ipsos охопило 2556 дорослих американців по всій країні, похибка вимірювання становить приблизно 2 відсоткові пункти.

Нагадаємо, журі присяжних 30 травня визнало експрезидента США винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки. Суд призначив дату визначення покарання на 11 липня.

Йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.