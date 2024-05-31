Байден прокоментував вирок Трампу: Ніхто не стоїть над законом

Президент США Джо Байден прокоментував вирок присяжних у суді Нью-Йорка, які визнали його попередника Дональда Трампа винним у справі про виплату грошей для впливу на передвиборчу кампанію 2016 року.

Про це він сказав журналістам у Білому домі 31 травня, передає "Європейська правда".

За словами Байдена, вирок Трампу укотре підтвердив "американський принцип, що ніхто не стоїть над законом".

"Дональду Трампу надали всі можливості для захисту. Це була справа на рівні штату, а не на федеральному рівні. Її розглядав суд присяжних, який складався з 12 громадян, 12 американців, 12 таких же людей, як і ви", – підкреслив він.

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Американський президент додав, що захист Трампа був залучений до відбору присяжних, і весь процес відбувався так само, як і для будь-якого іншого громадянина США.

"І нерозважливо, небезпечно, безвідповідально говорити, що він (суд. – Ред. був сфальсифікованим тільки тому, що вам не подобається вирок", – наголосив Байден, закликавши не допустити руйнування системи правосуддя у США.

Нагадаємо, журі присяжних 30 травня визнало експрезидента США винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки. Суд призначив дату визначення покарання на 11 липня.

Йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.