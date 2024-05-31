Каждый десятый республиканец менее склонен голосовать за Трампа после приговора

10% зарегистрированных избирателей Республиканской партии заявили, что менее склонны голосовать за Дональда Трампа после признания его виновным в суде Нью-Йорка в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплаты порнозвезде.

Об этом свидетельствует опубликованный 31 мая опрос Reuters/Ipsos, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, который состоялся сразу после объявления Трампу приговора, 56% зарегистрированных республиканских избирателей не изменили выбор кандидата на президентских выборах в США, а еще 35% сказали, что, скорее всего, поддержат Трампа.

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Как отмечает Reuters, потенциальная потеря десятой части избирателей Республиканской партии является для экс-президента более ощутимой, чем усиление поддержки со стороны 35% республиканцев, поскольку многие из последних, вероятно, проголосовали бы за него независимо от приговора.

Среди зарегистрированных избирателей, которые не поддерживают ни одну партию, 25% заявили, что осуждение Трампа уменьшило их вероятность поддержать его в ноябре. 18% сказали, что с большей вероятностью поддержат Трампа, а для 56% приговор не имел никакого значения.

В целом же за действующего президента США Джо Байдена отдал бы свои голоса 41% респондентов, а 39% – за Трампа.

Опрос Reuters/Ipsos охватил 2556 взрослых американцев по всей стране, погрешность измерения составляет примерно 2 процентных пункта.

Напомним, жюри присяжных 30 мая признало экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинений по уголовному делу, связанному с сокрытием информации о внебрачных связях. Суд назначил дату определения наказания на 11 июля.

Речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Дональда Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.