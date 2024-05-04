В Австрии расследуют серию нападений на имущество "Свидетелей Иеговы"

Органы государственной безопасности Австрии расследуют серию взрывов в неподалеку от мест проживания членов общины "Свидетелей Иеговы".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении австрийской полиции.

Как сообщила полиция, автомобиль члена религиозной общины загорелся в пятницу в муниципалитете Премштеттен в южной земле Штирия. Свидетели сообщили о взрыве. Как и в предыдущих инцидентах, никто не пострадал.

В августе 2023 года бомбы взорвались в двух автомобилях "Свидетелей Иеговы", также в Штирии, когда их владельцы были на молитве. В конце марта на входе в зал заседаний религиозной общины в этой земле было найдено и обезврежено действующее взрывное устройство.

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Расследованием этих случаев занимается Управление государственной безопасности и борьбы с экстремизмом земли Штирия. По их собственной информации, "Свидетели Иеговы" имеют около 22 600 активных членов в Австрии.

Напомним, в мае прошлого года ЕСПЧ постановил, что финские власти не нарушили религиозные права организации "Свидетели Иеговы", признав незаконной их практику сбора данных во время домашних визитов.