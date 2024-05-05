Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что финская сторона фиксирует, что в последнее время РФ стала активнее глушить GPS в районе Финского залива и вокруг восточной границы.

Ее заявление приводит Yle, сообщает "Европейская правда".

Вещатель ранее сообщал о стремительном росте помех GPS в Финском заливе и вокруг восточной границы.

Пилоты в Финляндии также сообщили о сотнях случаев сбоев в работе GPS, повлиявших на воздушное движение за последний год.

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"Я не буду называть точную дату, но очевидно, что масштабы глушения GPS расширились во время агрессивной войны России, а также во многом изменили свою форму", – сказала глава МИД Финляндии.

Валтонен отметила, что, помехи GPS могут повлиять на гражданскую авиацию, но из-за этого не стоит беспокоиться.

Она заверила, что воздушное движение в Финляндии безопасное, и сбои в работе GPS не вызвали никаких инцидентов в воздухе.

Министр отметила, что самолеты имеют альтернативные средства для навигации на случай, если GPS оборудование будет временно недоступно.

Валтонен добавила, что глушение может быть связано с попытками России защитить собственную критически важную инфраструктуру на фоне развязанной ею войны против Украины.

Она также рассказала, что Финляндия вместе с союзниками по НАТО и ЕС работают, "чтобы найти различные способы продолжения нормальной жизни и, с другой стороны, возможного противодействия такой ситуации".

Напомним, финское агентство транспорта и связи Traficom ранее заявило, что глушение сигналов GPS над Балтийским морем "скорее всего" является побочным эффектом борьбы России с беспилотниками.

Перед этим страны Балтии предупредили, что глушение GPS, в котором обвиняют России, может повлечь за собой воздушную катастрофу.