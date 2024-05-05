Разведка Британии сообщила, зачем РФ готовит призыв на оккупированной части Запорожской области
Разведывательное сообщество Великобритании проанализировало намерения РФ провести военный призыв на оккупированной ею части Запорожской области.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британского Минобороны о войне РФ против Украины за 5 мая.
В ведомстве напомнили, что ставленник Кремля на оккупированной части Запорожской области подписал "указ", в котором говорится о том, что Россия готовит необходимую инфраструктуру и меры для проведения призыва на военную службу в оккупированных районах региона.
Это будет первый призыв на временно оккупированной территории с момента ее оккупации Россией, отмечает разведка.
Как отмечается в обзоре, РФ рассматривает этот призыв как способ удовлетворить потребность российских вооруженных сил в дополнительном личном составе.
Однако влияние он него будет ограниченным, поскольку значительная часть населения Запорожской области выехала. Например, в Мелитополе, крупнейшем городе Запорожской области, находящемся под российским контролем, осталось лишь 40% довоенного населения, и половина из них – этнические русские, которым предлагается работа в городе.
"Этот указ также является частью более широкой кампании российских властей на временно оккупированных территориях, направленной на принуждение населения принять российское управление", – подчеркнули в разведке.
Это также согласуется с попытками убедиться, что жители имеют паспорта РФ и проголосовали на недавних президентских выборах РФ.
"Кремль продолжает проводить неустанную политику русификации на временно оккупированных территориях Украины", – добавили в ведомстве.
В предыдущем обзоре британская разведка спрогнозировала рост российских потерь в ближайшие два месяца.
Перед этим речь шла о том, что из-за украинской атаки на аэродром "Кущевская" РФ была вынуждена отвести из этого района примерно 40 самолетов различных типов и рассредоточить их на многочисленных аэродромах дальше от линии фронта.