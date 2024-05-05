В ЕС осудили нападение на топ-кандидата партии Шольца на евровыборах

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил нападение на ведущего кандидата Социал-демократической партии Германии на европейских выборах Матиас Экке.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, Боррель, комментируя нападение на немецкого политика, отметил, что демократию необходимо защищать.

"Мы являемся свидетелями неприемлемых эпизодов преследования политических представителей и роста ультраправого экстремизма, который напоминает нам о темных временах прошлого: его нельзя ни терпеть, ни недооценивать", – подчеркнул он.

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Ведущий кандидат СДПГ на европейских выборах Матиас Экке подвергся нападению и был серьезно ранен во время расклейки плакатов в Дрездене. Согласно пресс-релизу партии, были также попытки запугивания других команд, которые расклеивали плакаты, а также уничтожение плакатов и оскорбления.

Комментируя инцидент, канцлер Германии Олаф Шольц призвал к объединенным действиям против правых.