Французские пекари отобрали у итальянцев титул за самый длинный багет в мире

Команда французских пекарей в воскресенье потеснила Италию новым мировым рекордом, создав 140-метровый багет.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации DW.

Команда пекарей из 18 человек во французском городе Сюрен, западном пригороде Парижа, установила в воскресенье новый мировой рекорд Гиннеса, создав багет длиной 143,53 метра.

Команда превзошла предыдущий рекорд более чем на 10 метров, вернув Франции титул, который за последние пять лет принадлежал пекарям из итальянского города Комо.

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Рекорд был установлен во время мероприятия, организованного Французской конфедерацией пекарей и кондитеров.

🥖 Le record de la plus longue baguette du monde remporté par des artisans des Hauts-de-Seine#BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/1wD8m46lX5 – TF1Info (@TF1Info) May 6, 2024

"Рекорд на самый длинный багет ручной работы требует подлинного духа и коллективного спортивного мастерства. Хлеб – это двигатель производительности, а наш багет является неотъемлемой частью нашего гастрономического наследия", – прокомментировал президент конфедерации Доминик Анрак.

Пекари-участники рассказали, что начали замешивать тесто для деликатеса весом 152 килограмма около 3 часов утра.

На рекордный багет ушло 90 килограммов муки, 60 литров воды, 1,2 килограмма соли и 1,2 килограмма дрожжей. Затем его выпекали в специально построенной медленно движущейся печи.

После того, как представители Книги рекордов Гиннесса показали усилия французских пекарей, багет разрезали на части и раздали заинтересованным зрителям, а также передали беспризорным.

Президент Франции Эмманюэль Макрон еще в 2018 году заявлял, что хочет, чтобы французский багет был признан ЮНЕСКО частью нематериального наследия.

В 2022 году ЮНЕСКО внесла французский багет в список мирового наследия.