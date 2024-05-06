Министр обороны Борис Писториус настаивает на увеличении оборонного бюджета страны на несколько миллиардов евро.

Об этом он сказал во время поездки в Гамбург, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

По словам Писториуса, надежная оборона требует надежного и устойчивого бюджета.

"Поэтому для меня очевидно, что без постоянного инвестирования не менее двух процентов нашего ВВП в наш Альянс и национальную обороноспособность не обойтись", – отметил министр.

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Он подчеркнул, что безопасность "имеет свою цену".

"Но я убежден, что это хорошо потраченные деньги, потому что мы, в частности, в Германии, знаем цену обещаниям по общей безопасности", – добавил Писториус.

Глава Минобороны Германии назвал Россию самой большой угрозой для безопасности и мира в евроатлантическом регионе.

"Именно поэтому наша задача — помочь Украине победить. Мы не можем стоять в стороне и ждать, что произойдет", – сказал Писториус.

Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призвал Германию вместе укреплять европейскую оборонную промышленность.

Кроме того, министры обороны Германии и Франции Борис Писториус и Себастьен Лекорню во время церемонии в Париже утвердили планы совместной разработки боевого танка следующего поколения с искусственным интеллектом и лазерными технологиями.

Германия также участвует в совместном проекте создания истребителя FCAS с Францией и Испанией.