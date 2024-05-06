Министр обороны Германии считает, что оборонный бюджет надо увеличить на несколько миллиардов
Министр обороны Борис Писториус настаивает на увеличении оборонного бюджета страны на несколько миллиардов евро.
Об этом он сказал во время поездки в Гамбург, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.
По словам Писториуса, надежная оборона требует надежного и устойчивого бюджета.
"Поэтому для меня очевидно, что без постоянного инвестирования не менее двух процентов нашего ВВП в наш Альянс и национальную обороноспособность не обойтись", – отметил министр.
Он подчеркнул, что безопасность "имеет свою цену".
"Но я убежден, что это хорошо потраченные деньги, потому что мы, в частности, в Германии, знаем цену обещаниям по общей безопасности", – добавил Писториус.
Глава Минобороны Германии назвал Россию самой большой угрозой для безопасности и мира в евроатлантическом регионе.
"Именно поэтому наша задача — помочь Украине победить. Мы не можем стоять в стороне и ждать, что произойдет", – сказал Писториус.
Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призвал Германию вместе укреплять европейскую оборонную промышленность.
Кроме того, министры обороны Германии и Франции Борис Писториус и Себастьен Лекорню во время церемонии в Париже утвердили планы совместной разработки боевого танка следующего поколения с искусственным интеллектом и лазерными технологиями.
Германия также участвует в совместном проекте создания истребителя FCAS с Францией и Испанией.