СМИ: В Европейском Союзе за регулирование Telegram будет отвечать Бельгия
Европейская комиссия определила Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT) в качестве регулятора мессенджера Telegram на территории ЕС.
Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно газете De Standaard.
Регулирование Telegram предусмотрено Актом о цифровых услугах ЕС, который вступил в силу в феврале и имеет целью предоставить государствам-членам Евросоюза больший контроль над социальными сетями и другими онлайн-сервисами.
Согласно этим правилам, социальные медиа также должны быть представлены в Европе. Telegram, базирующийся в Дубае, назначил своим европейским представителем бельгийскую компанию EDSR. Это дает телекоммуникационному регулятору Бельгии BIPT юрисдикцию над ней.
В EDSR на просьбу De Standaard прокомментировать ситуацию в основном сослались на правила Евросоюза, уточнив, что компания будет точкой контакта между регулятором в Бельгии и Telegram.
"Допустим, кто-то в Нидерландах заметит, что в Telegram-канале звучат призывы к насильственным действиям против синагоги или мечети, и сообщит об этом Telegram, но ничего не будет сделано. Они смогут подать жалобу в BIPT", – пояснил газете бельгийский юрист Матиас Вермулен.
Представитель BIPT Джимми Смедтс сообщил De Standaard, что официальное объявление Еврокомиссии об определении регулятора ожидается "в течение нескольких дней, после публикации в Официальном вестнике (ЕС. – Ред.)".
Ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС.
В 2022 году исследование показало, что Россия активно использует Telegram как платформу для распространения манипулятивных видео на разных языках мира в обход государственных блокировок.