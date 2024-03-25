Суд в Іспанії вирішив все ж не блокувати роботу Telegram

Суд в Іспанії переглянув початкове рішення про блокування роботи Telegram після скарг медіакомпаній на порушення авторських прав.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Суддя Національного суду Сантьяго Педрас вирішив призупинити блокування Telegram, визнавши, що початкове рішення було "надмірним і непропорційним".

Суд звернувся до Офісу уповноваженого із загальних питань з проханням надати пояснення щодо особливостей роботи Telegram і поділитися оцінкою того, як призупинення роботи платформи може вплинути на користувачів, а після того суддя оголосив, що початкове рішення переглянули.

У новому рішенні йдеться, що попри реальні проблеми з порушенням законодавства за допомогою платформи Telegram вона одночасно є важливою для користувачів і "має деякі переваги", які не надають інші подібні платформи, і забезпечує "захищену приватність".

Згадали у тому числі потенційний "економічний вплив" у разі призупинення роботи Telegram для організацій, які активно використовують платформу для комунікації.

Крім того, суддя зазначив, що блокування все одно можна було би обходити за допомогою VPN.

В Іспанії Telegram має понад 8 млн користувачів.

Нагадаємо, минулого тижня Вищий суд Іспанії постановив призупинити надання послуг платформи Telegram в країні після скарг медіакомпаній на те, що вона дозволяє користувачам завантажувати контент без дозволу.

Також стало відомо, що ЄС розслідує можливе порушення Apple, Google та Meta нового цифрового закону.