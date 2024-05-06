Президент Литвы хочет скорейшего размещения немецкой бригады

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что напряженная геополитическая обстановка в регионе требует скорейшего размещения немецкой бригады в стране.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В этом контекст Науседа отметил, что доволен теми темпами, которыми немецкую бригаду разворачивают в Литве.

"Но наша стратегическая ситуация с безопасностью требует еще более высоких темпов. Мы не можем позволить себе роскошь терять даже минуты", – заявил литовский президент.

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Он добавил, что скорейшее развертывание бригады является для Литвы абсолютным приоритетом.

"Ее реализация – наш долг, миссия и ответственность", – подчеркнул Науседа.

В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц посетил немецких солдат, дислоцированных в стране.

Шольц заявил, что обязательства Берлина перед Литвой являются частью политики безопасности Германии.

"Германия осознает свою ответственность за безопасность в НАТО, поэтому мы размещаем здесь, в Литве, целую бригаду, и это убедительный вклад Германии в сдерживание любой угрозы на территории НАТО", – отметил он.

В начале апреля в Литву прибыл начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в Балтийской стране. Более 20 солдат поселились в Вильнюсе, они отвечают за планирование передислокации бригады в Литву и координацию требований к военной инфраструктуре.

По оценкам СМИ, размещение в Литве немецкой бригады может стоить около 11 млрд евро.

Повышенное внимание к "литовской" бригаде связано с тем, что это первое в истории подразделение Бундесвера, которое будет постоянно дислоцироваться за границей.