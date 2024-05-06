Нидерланды продлили военное присутствие в Литве в рамках усилий НАТО

Военный контингент Нидерландов продолжит развертывание в Литве еще на два года, до конца 2026-го, в рамках усилий Североатлантического Альянса по укреплению своего восточного фланга и сдерживания России.

Об этом говорится в сообщении нидерландского Минобороны от 6 мая, которое цитирует "Европейская правда".

В рамках так называемого усиленного передового присутствия НАТО (EFP) на территории Литвы может развернуться до 350 нидерландских военнослужащих. Сейчас их количество колеблется в пределах 270-300.

"Это важный сигнал для наших союзников и России. Наши военные делают здесь решающий вклад в сдерживание и оборону. Вместе мы обеспечиваем безопасность Европы", – прокомментировала глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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Нидерланды участвуют в миссии EFP с 2017 года и продолжали присутствие в Литве в 2021-м. "Сейчас это происходит снова, поскольку российская угроза еще больше возросла", – отмечает оборонное ведомство страны.

Кроме Нидерландов, свой вклад в миссию также делают Германия, Бельгия, Норвегия и Чехия. Кроме того, Нидерланды обсуждают с Германией возможность участия в постоянной немецкой бригаде в Литве.

В начале апреля в Литву прибыл начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в Балтийской стране. Более 20 солдат поселились в Вильнюсе, они отвечают за планирование передислокации бригады в Литву и координацию требований к военной инфраструктуре.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что напряженная геополитическая обстановка в регионе требует скорейшего размещения немецкой бригады в стране.