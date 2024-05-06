Байден поговорив з Нетаньягу на тлі чуток про початок операції Ізраїлю в Рафаху

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу після того, як ізраїльська армія наказала евакуюватись цивільним у місті Рафах на півдні сектору Гази, піджививши чутки про ймовірний початок наземної операції.

Як повідомляє "Європейська правда", про телефонну розмову оголосили в Білому домі.

Під час дзвінка Байден та Нетаньягу обговорили звільнення цивільних заручників, утримуваних терористами ХАМАС, і переговори в Катарі, спрямовані на досягнення відповідної домовленості.

"Прем'єр-міністр (Ізраїлю. – Ред.) погодився забезпечити відкриття пункту пропуску "Керем Шалом" для надання гуманітарної допомоги тим, хто її потребує. Президент (США. – Ред.) підтвердив свою чітку позицію щодо Рафаха", – йдеться в повідомленні.

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Дзвінок президента США та ізраїльського прем'єра відбувся пвсля того, як у понеділок ізраїльська армія наказала приблизно 100 тисячам палестинців почати евакуацію з міста, сигналізуючи про початок давно обіцяного наземного вторгнення туди.

Наближення операції в Рафаху посилило побоювання, що загине велика кількість людей. Найближчі союзники Ізраїлю, зокрема США, застерігали від операції в Рафаху.

За даними джерел, Сполучені Штати минулого тижня вперше з жовтня 2023 року, коли терористи ХАМАС напали на ізраїльську територію, призупинили постачання боєприпасів американського виробництва армії Ізраїлю.

У квітні президент США Джо Байден назвав помилкою підхід Нетаньягу до операції у секторі Гази та закликав до перемир’я.