В проливе Босфор село на мель судно, следовавшее из Украины в Египет

В проливе Босфор приостановили движение из-за инцидента с сухогрузом Alexis, который направлялся из Украины в Египет и сел на мель.

Об этом сообщает CNN Turk, пишет "Европейская правда".

В Главном управлении по безопасности в прибрежных районах сообщили, что сухогруз Alexis длиной 229 метров сел на мель из-за неисправности, к нему отправились спасательные команды.

Судно направлялось из Украины в Египет.

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"Движение судов в Босфоре временно приостановлено в обоих направлениях", – отметили в сообщении.

Как известно, пролив является важным торговым маршрутом и единственным путем из Черного в Средиземное море.

С началом полномасштабной войны Турция применила свое исключительное право по конвенции Монтре и запретила проход через Босфор для военных судов воюющих сторон. Благодаря этому Россия не может перебросить в Черное море дополнительные корабли, но в то же время ограничения возникли и для Украины.

Ранее сообщалось, что под Босфором планируют строить третий по счету тоннель, который соединит европейскую и азиатскую части Стамбула и будет первым в мире трехэтажным тоннелем.