У Німеччині опозиція переобрала лідера, що має шанси замінити Шольца

У Німеччині Фрідріх Мерц в понеділок був переобраний лідером консервативного Християнсько-демократичного Союзу (ХДС) – головної опозиційної партії, яка має всі шанси відібрати канцлерство у соціал-демократів на виборах 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Наразі ХДС лідирує в опитуваннях громадської думки в Німеччині з підтримкою близько 30%, випереджаючи ультраправу "Альтернативу для Німеччини".

ХДС має вагому перевагу в 15 відсоткових пунктів в опитуваннях над соціал-демократами Олафа Шольца. Лідера ХДС Фрідріха Мерца уже охрестили "майбутнім канцлером" на конференції партії, яка почалась в понеділок.

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Водночас, ХДС буде окремо вирішувати після кількох регіональних виборів восени, хто візьме участь у боротьбі з Олафом Шольцом.

Мерц, який представляє більш консервативну течію у партії після центристського курсу Ангели Меркель, залишається найімовірнішим кандидатом на пост канцлера, хоча його "послужний список" є неоднозначним.

Гендрік Вюст, прем’єр-міністр від ХДС у землі Північний Рейн-Вестфалія, вважається потенційним суперником Мерца, хоча він офіційно не заявляв про свої наміри конкурувати з лідером партії.

Також потенційним кандидатом у канцлери розглядають прем’єр-міністра Баварії від ХСС, сестринської партії ХДС, Маркуса Зьодера.

Мерц послідовно закликає чинний уряд Німеччини до більшої підтримки України. Зокрема, він виступає за поставки крилатих ракет Taurus.