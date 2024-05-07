В Германии оппозиция переизбрала лидера, имеющего шансы заменить Шольца

В Германии Фридрих Мерц в понедельник был переизбран лидером консервативного Христианско-демократического Союза (ХДС) – главной оппозиционной партии, имеющей все шансы отобрать канцлерство у социал-демократов на выборах 2025 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

ХДС лидирует в опросах общественного мнения в Германии с поддержкой около 30%, опережая ультраправую "Альтернативу для Германии".

ХДС имеет преимущество в 15 процентных пунктов в опросах над социал-демократами Олафа Шольца. Лидера ХДС Фридриха Мерца уже окрестили "будущим канцлером" на конференции партии, которая началась в понедельник.

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В то же время ХДС будет отдельно решать после нескольких региональных выборов осенью, кто примет участие в борьбе с Олафом Шольцом.

Мерц, представляющий более консервативное течение в партии после центристского курса Ангелы Меркель, остается вероятным кандидатом на пост канцлера, хотя его "послужной список" неоднозначен.

Хендрик Вюст, премьер-министр от ХДС в земле Северный Рейн-Вестфалия, считается потенциальным соперником Мерца, хотя он официально не заявлял о своих намерениях конкурировать с лидером партии.

Также потенциальным кандидатом в канцлеры рассматривают премьер-министра Баварии от ХСС, сестринской партии ХДС, Маркуса Зедера.

Мерц последовательно призывает действующее правительство Германии к большей поддержке Украины. В частности, он выступает за поставки крылатых ракет Taurus.