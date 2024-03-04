У пожежі в будинку для літніх людей на заході Німеччини загинули четверо осіб
Понеділок, 4 березня 2024, 10:59
Чотири людини загинули в результаті пожежі в будинку для літніх людей в Бедбург-Гау в західнонімецькій землі Північний Рейн-Вестфалія.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство DPA.
Поліція повідомила в понеділок вранці, що пожежа спалахнула вночі.
Життя однієї людини перебуває у небезпеці, пожежник і поліцейський отримали серйозні поранення, ще 15 осіб – незначні травми.
46 мешканців будинку для літніх людей довелося евакуювати. Причина пожежі досі не з'ясована.
Спочатку про це повідомила регіональна громадська телерадіокомпанія WDR.
Коли пожежна бригада прибула близько 5 ранку, ситуація була драматичною, повідомила WDR з посиланням на представника пожежної бригади. Деяким пожежникам довелося розбивати вікна, щоб врятувати мешканців.
Нагадаємо, у Брюсселі створили технічну можливість для того, щоб громадяни під час дзвінка могли включити відеотрансляцію з місця подій і пожежники одразу отримали максимально точну інформацію.
В лютому в іспанській Валенсії внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинули 10 людей.