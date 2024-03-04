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У пожежі в будинку для літніх людей на заході Німеччини загинули четверо осіб

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Понеділок, 4 березня 2024, 10:59

Чотири людини загинули в результаті пожежі в будинку для літніх людей в Бедбург-Гау в західнонімецькій землі Північний Рейн-Вестфалія.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство DPA.

Поліція повідомила в понеділок вранці, що пожежа спалахнула вночі.

Життя однієї людини перебуває у небезпеці, пожежник і поліцейський отримали серйозні поранення, ще 15 осіб – незначні травми.

46 мешканців будинку для літніх людей довелося евакуювати. Причина пожежі досі не з'ясована.

 
Фото: DPA

Спочатку про це повідомила регіональна громадська телерадіокомпанія WDR.

Коли пожежна бригада прибула близько 5 ранку, ситуація була драматичною, повідомила WDR з посиланням на представника пожежної бригади. Деяким пожежникам довелося розбивати вікна, щоб врятувати мешканців.

Нагадаємо, у Брюсселі створили технічну можливість для того, щоб громадяни під час дзвінка могли включити відеотрансляцію з місця подій і пожежники одразу отримали максимально точну інформацію. 

В лютому в іспанській Валенсії внаслідок пожежі у багатоповерхівці загинули 10 людей.

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