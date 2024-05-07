В Германии произошел пожар в доме престарелых, есть погибшие и пострадавшие

В немецком городе Геттинген один человек погиб и еще несколько пострадали в результате ночного пожара в социальном учреждении.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул ночью в доме престарелых в Геттингене. В результате один из жителей заведения погиб и еще один получил серьезные ожоги.

Два человека пострадали от ядовитого дыма, но угрозы для их жизни нет.

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На утро пожар потушили, продолжаются мероприятия по проветриванию и наведению порядка. Причины несчастного случая пока неизвестны.

Напомним, на прошлой неделе в Берлине произошел масштабный пожар на металлообрабатывающем предприятии. Для горожан объявляли предупреждение из-за ядовитого дыма, но серьезного загрязнения воздуха не произошло.

В начале весны четыре человека погибли в результате пожара в доме престарелых в Бедбург-Гау в западногерманской земле Северный Рейн-Вестфалия.